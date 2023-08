Die Sorge vor den Superzellen: Nord- und Mittelitalien rüsten sich

Superzellen erwartet

Unwetter im Süden am Samstag

Warnstufe Orange in der Lombardei und den Marken, Gelb fast überall in Nord- und Mittelitalien. Der Zivilschutz hat wegen einer erwarteten starken atlantischen Störung Unwetterwarnungen für Freitag herausgegeben: Ausgenommen sind nur das Aostatal, der westliche Teil des Piemont und das zentral-nördliche Gebiet der Toskana.Starke Gewitter mit Windböen, Hagel und heftigen plötzlichen Abwinden: Vergangene Woche haben solche Stürme entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer und Schäden in Millionenhöhe verursacht. Auch Todesopfer waren zu beklagen.Die Gebiete mit dem größten Risiko für Superzellen sind die Ebenen und das Vorgebirge von Lombardei, Venetien und Friaul-Julisch Venetien, wo kalte Luft aus Nordeuropa auf die in den letzten Wochen durch das afrikanische Hochdruckgebiet erwärmte Luft trifft. In diesen Gebieten sind Hagel mit mittelgroßen Körnern, starke Windböen und heftige Niederschläge möglich. Auch in den Marken ist der Zivilschutz aktiviert.Die Störung zieht schnell weiter. Schon am Samstag soll eine Wetterbesserung kommen. Im Süden Italiens ist in den Tagen darauf mit Schlechtwetter zu rechnen.In der nächsten Woche kehrt die Hitze zurück, wenn das afrikanische Hochdruckgebiet wieder an Stärke gewinnt. Der Höhepunkt ist für Mittwoch prognostiziert.----------------------------------