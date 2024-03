Tag des Energiesparens: „Wir sind alle gefordert“

„Freiwilligkeit, Sparsamkeit und politische Vorgaben Hand in Hand“

„Für etwas, das ich nicht verbrauche, muss weder ich noch die Gesellschaft oder die Natur bezahlen“, betont Hanspeter Staffler, Geschäftsführer des Dachverbandes. - Foto: © Othmar Seehauser

Mit diesen Tipps ganz einfach Energie sparen

Die kürzlich erfolgte Veröffentlichung des Klimaplan-Monitorings von der Eurac zeigt laut Dachverband, „dass in Südtirol in den meisten Sektoren die Emissionen in den vergangenen 10 Jahren nahezu gleich geblieben oder sogar gestiegen sind.“Roland Plank, Sachverständiger für Klimaschutz beim Dachverband, befürchtet, dass wir erneut auf ein verlorenes Jahrzehnt hinsteuern: „Der Schwachpunkt bei der Umsetzung des Klimaplans ist derzeit dessen Unverbindlichkeit, alles hängt vom Gutdünken der Landesregierung ab. Daher braucht es dringend ein verbindliches Landes-Klimagesetz.“Hanspeter Staffler, Geschäftsführer des Dachverbandes ergänzt: „Freiwilligkeit, Sparsamkeit und politische Vorgaben müssen Hand in Hand gehen, nur auf diese Weise lässt sich die Erderhitzung eindämmen.“ Alle Wirtschaftssparten und gesellschaftlichen Bereiche seien gleichermaßen gefordert.Der internationale Tag des Energiesparens stelle dafür einen idealen Startpunkt dar, findet Josef Oberhofer, Präsident des Dachverbandes: „Für etwas, das ich nicht verbrauche, muss weder ich noch die Gesellschaft oder die Natur bezahlen.“Der Weltenergiespartag bietet sich an, um mit dem Energiesparen so richtig loszulegen: davon ist die Energieberaterin der Verbraucherzentrale Südtirol, Christine Romen, überzeugt. Ob zu Hause oder auf der Arbeit, beim Heizen, beim Arbeiten am PC, beim Kochen und Autofahren oder in der Freizeit: Energie kann immer und überall eingespart werden.Die Verbraucherzentrale Südtirol gibt hilfreiche Tipps wie in den verschiedenen Bereichen gezielt eingespart werden kann:Ausschaltbarer Steckerleisten nutzen oder das Elektrogerät aus der Steckdose entfernen. Weitere Tipps in unserem Infoblatt: „Ständig unter Strom: Standby-Betrieb“.Ein Grad weniger bringt rund 6 Prozent an Energieeinsparung mit sich.Der Einsatz dieser Hilfsmittel bringt nicht nur Energie- sondern auch Zeiteinsparung mit sich.Auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder in der Freizeit lässt sich einiges an Energie einsparen, indem aufzurückgegriffen wird oder man sichfortbewegt. Wer aufs Auto nicht verzichten kann, sollte auf einen energiesparenden Fahrstil achten.