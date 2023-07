1. Südtirol: In diesen Gebieten herrscht Stufe Rot wegen extremer Temperaturen

Foto: © shutterstock

2. Bruneck: Auto droht in Innenhof seitlich über Rampe zu kippen – Fahrer reanimiert

Das Auto nach der Bergung durch die Feuerwehr Bruneck. Davor droht das Auto seitlich die Rampe hinunter zu kippen. - Foto: © FFW Bruneck

3. Wenn es stürmt und hagelt – sie sind immer da: Danke!

„ Was wir den Freiwilligen geben können, ist im Vergleich zu dem, was sie leisten, nicht viel: unseren Dank und unsere Wertschätzung. “ - Foto: © landesverband der FFW Feuerwehren

4. Passion Weißes Kreuz: Schätze sogar aus dem Müll geholt

5. Mit Drogen im Bozner Lido erwischt – Mann festgenommen

Die Carabinieri haben die Kontrollen an Orten verstärkt, die besonders von Jugendlichen frequentiert werden. - Foto: © Carabinieri

Wegen anhaltender extremer Temperaturen hat die Agentur für Bevölkerungsschutz die Stufen Orange und Rot für die kommenden Tage in Südtirol ausgerufen. Hier lesen Sie für welche Gebiete die Warnstufe gilt. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag in Bruneck gekommen. Ein älteres einheimisches Ehepaar ist mit seinem Auto vom Einkauf zurück nach Hause gefahren, als dem Fahrer plötzlich schlecht wurde. In der Folge fuhr er durch den Innenhof und rammte einen Zaun, das Auto drohte seitlich über eine Rampe zu kippen. Der 72-jährige Fahrer musste reanimiert werden. Mehr dazu lesen Sie hier. Wenn die Sirene heult, lassen die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren alles stehen und liegen. Mit Helm und Montur eilen sie zu den Menschen in Not. Am Ende dieser Unwetterwoche ist es Zeit, Danke zu sagen: Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr kommt und helft! Lesen Sie hier den Kommentar von STOL-Redakteurin Katrin Niedermair. Im Lido von Bozen kamen die Carabinieri einem mutmaßlichen Drogenhändler auf die Spur. Lesen Sie hier den ganzen Artikel. -------------------------------------------