1. 10 gute Gründe, warum Südtirolerinnen und Südtiroler am Sonntag wählen sollten

Toni Ebner: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit.“ - Foto: © ÖA / jaidermartina

2. Bahnhof Vintl: Junger Mann klaut Handy und schlägt 14-Jähriger ins Gesicht

Der Zwischenfall ereignete sich am Bahnhof Vintl.

3. Südtirol wählt: Die Sorgen sind größer, die Fragezeichen sind es auch

Ein Kommentar von STOL-Redakteurin Katrin Niedermair. - Foto: © DLife/Ambra Dalvai

4. 15-Jähriger entkommt brutalem Raubüberfall: 19-Jähriger festgenommen

Die Carabinieri waren schnell vor Ort. - Foto: © Carabinieri Bruneck

5. Wahlen: Achtung auf Namensgleichheiten – Das müssen Sie wissen

Bei der morgigen Landtagswahl sollte man beim Ausfüllen des Stimmzettels auf jeden Fall den vollen Namen hinschreiben.

Vor 5 Jahren habe ich 10 gute Gründe gefunden, wieso wir am Sonntag wählen gehen sollten. Sie gelten immer noch. Hier geht es zum Leitartikel von Chefredakteur Toni Ebner. Es sind besorgniserregende Szenen, die sich am vergangenen Samstag am Bahnhof Vintl abgespielt haben. Ein 20-Jähriger Mann peruanischer Herkunft wurde angezeigt, nachdem er ein junges Mädchen zunächst beraubt und ihr dann ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Mann riskiert eine Strafe von bis zu 20 Jahren Haft. Wen soll ich nur wählen? Diese Frage – gefolgt von einem langen Seufzer – habe ich in den letzten Wochen öfter gehört. Kein Wunder: So viel Streit, so viel Krise über einen so langen Zeitraum hat es in der Südtiroler Politik selten gegeben. Hier geht es zum Kommentar von STOL-Redakteurin Katrin Niedermair. Die Carabinieri haben einen 19-Jährigen wegen eines versuchten Raubüberfalls festgenommen. Der bereits polizeibekannte Verdächtige soll vor einer Woche vor dem Bahnhof in Bruneck einen erst 15 Jahre alten Jugendlichen zuerst bedroht und dann ins Gesicht geschlagen haben, um an sein Bargeld zu kommen. Der 19-Jährige wurde festgenommen. Bei der morgigen Landtagswahl sollte man beim Ausfüllen des Stimmzettels auf jeden Fall den vollen Namen hinschreiben – Vor- und Zuname – denn sonst kann die Vorzugsstimme bei einigen Kandidaten nicht zugeordnet werden: Für die SVP kandidieren Manfred Mayr und Dieter Mayr, beim Team K sind es Dr. Franz Ploner und Alex Ploner, bei der Süd-Tiroler Freiheit treten Myriam Atz Tammerle und Stefanie Tammerle Trocker an. Nachnamen-Gleichheiten gibt es auch bei anderen Parteien.