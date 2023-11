Tagesrückblick: 5 Meldungen in 2 Minuten

Eine Protestaktion eines bislang unbekannten Urhebers hat am vergangenen Wochenende für Aufsehen im Sarntal gesorgt: Am Ortsschild von Nordheim wurde das „N“ mit einem „M“ überklebt, um so aus Nordheim „Mordheim“ zu machen. - Foto: © privat