Der Wintereinbruch hat auf Südtirols Straßen für Chaos und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Am Brenner geht auf Süd- und Nordtiroler Seite gar nichts mehr: Die Brennerautobahn ist deshalb in Richtung Norden ab der Mautstation Sterzing bis auf weiteres gesperrt. Das Wetter draußen war wie die Stimmung im Bozner Dom: Sie war düster. Hunderte Gläubige nahmen am Freitagnachmittag schweren Herzens Abschied von Andreas Widmann (35), der am 22. Jänner bei einem Hubschrauberabsturz in Kanada ums Leben gekommen war. Heiner Oberrauch jr., der am Dienstag zu Grabe getragen wird, starb ebenfalls bei dem tragischen Unglück. An Italiens Grund- und Mittelschulen soll die Nutzung von Smartphones und Tablets grundsätzlich verboten werden – auch im Unterricht. Dazu werde die Rechtsregierung in Rom neue Richtlinien erlassen, kündigte Erziehungsminister Giuseppe Valditara in der Tageszeitung „Il Foglio“ (Donnerstag) an. Erst vor knapp 2 Wochen hatten antisemitische Schmierereien auf einem Schaufenster unter den Bozner Lauben für Entrüstung gesorgt. In dieser Woche sind erneut Nazi-Parolen in der Landeshauptstadt aufgetaucht. Diesmal auf einem Straßenschild in der Nähe des Krankenhauses. In der Nacht auf Donnerstag hat sich eine filmreife Verfolgungsjagd vom Nonsberg bis ins Überetsch abgespielt. Den Verdächtigen gelang es dabei gleich 2 Straßensperren der Carabinieri zu überwinden und schließlich zu Fuß vor den Ermittlern zu flüchten. Nun laufen die Ermittlungen.