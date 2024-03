1. Mit der Machete zur Arztvisite: Mann (55) in Bozner Krankenhaus verhaftet

2. Meloni: „Ich halte Zusagen immer ein, mein Lieber“

3. Unternehmen zahlt 70.000 Euro pro Baby – Ginge das auch in Südtirol ?

Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. Südtiroler Bergretter sind Teil einer ZDF-Doku

Foto: © Terragraphy Daniel Hug

5. Welschellen: Auto über Leitplanke gegen Stadel geschossen – Fahrerin verletzt

Foto: © FFW Welschellen

Ärzte sehen allerhand Kurioses, wenn sich ein Patient für die Untersuchung auszieht – was ein Arzt aber am Dienstagvormittag im Bozner Spital sah, ließ ihn aufschrecken: Sein Patient, der 55-jährige C. M., trug unter den Kleidern eine Machete mit einer Klingenlänge von 33 Zentimetern. Die Polizei verhaftete den Patienten. Giorgia Meloni steht zu ihren Zusagen: „Ich habe diese immer eingehalten, mein Lieber“, sagte sie bei ihrem Besuch in Bozen zu Landeshauptmann Kompatscher. Dieser hat mit Rom einen Beschleuniger für die Wiederherstellung und Ausbau der Autonomie gefunden: Die Reform des Südtiroler Autonomiestatuts wird als erste von allen autonomen Regionen verhandelt. Das Ergebnis wird dann auf die anderen 4 Autonomen umgelegt. Um der niedrigen Geburtenrate und dem damit zunehmenden Arbeitskräftemangel langfristig entgegenzuwirken, geht ein Baukonzern in Südkorea neue Wege: Er belohnt alle Mitarbeiter, die Eltern werden, mit 70.000 Euro. Egal ob Knochenbrüche, Kopfverletzungen oder Prellungen: Auf Skipisten kann es schnell zu einem Notfall kommen. Die Rettungsaktionen erfolgen häufig in unwegsamen Gelände oder unter schwierigen Wetterbedingungen. In einer Doku gibt das ZDF aktuell „einen spannenden Einblick in die Arbeit der Ärzte und Helfer im Schnee.“ Mit dabei ist auch ein Team der Bergrettung Seis. Am Mittwochnachmittag ist in Welschellen in der Gemeinde Enneberg ein Auto über die Straße geraten und mit voller Wucht gegen den Stadel des Hones-Hofs geprallt. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht schwer verletzt.