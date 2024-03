Mit der Machete zur Arztvisite: Mann (55) in Bozner Krankenhaus verhaftet

Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor

Am Dienstagmorgen hatte C. M. das Bozner Krankenhaus aufgesucht, um sich untersuchen zu lassen. Als dieser unmittelbar vor der Untersuchung seine Kleider ablegte, bemerkte das Sanitätspersonal einen spitzen Gegenstand.Beim genaueren Hinschauen beobachtete das Personal, dass es sich um eine Stichwaffe handelte. Die Sanitätsmitarbeiter alarmierten unverzüglich den Beamten des Polizeipostens der Quästur in der Notaufnahme.Wie sich herausstellte, handelte es sich beim spitzen Gegenstand um ein Buschmesser, auch als Machete bekannt. Die Waffe wurde sofort beschlagnahmt, daraufhin wurde der 55-Jährige in die Quästur gebracht. Dort stellten die Beamten fest, dass der Mann schon vorbestraft war und bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.Die Staatspolizei zeigte den Mann wegen illegalen Besitzes und Mitführens einer Waffe anzeigt – und vollstreckte auch gleich den Haftbefehl gegen den Mann, der nun im Bozner Gefängnis sitzt.