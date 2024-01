Toskana: Teilweiser Gebäudeeinsturz bei Hochzeitsfeier – 5 Schwerverletzte

Am späten Samstagabend wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Einsturz hatte sich in einem Saal im ersten Stock des ehemaligen Klosters Giaccherino erreignet, das seit einigen Jahren als Restaurant genutzt wird. Einige Gäste hatten die Party bereits verlassen, aber etwa 60 Personen, hauptsächlich junge Leute, blieben im Saal und tanzten, als plötzlich der Boden des Dachgeschosses einstürzte. Das Erdloch riss die Anwesenden mit sich, die sich im Erdgeschoss wiederfanden und von Trümmern bedeckt wurden.35 Menschen wurden verletzt. Dutzende Krankenwagen von Misericordia, Public Assistance und dem Roten Kreuz , die Feuerwehr des Provinzkommandos von Pistoia, die Polizei, die Carabinieri und die Gemeindepolizei waren sofort zur Stelle, um Hilfe zu leisten. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankehäuser in Pistoia , Lucca, Pescia, Prato, Careggi und Torregalli gebracht. Auch der Bräutigam und die Braut waren unter den in San Jacopo eingelieferten Personen.