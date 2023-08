Toter Pilot in Nordtirol: Obduktion bestätigt Absturzgeschehen

Flugzeug kippt nach links

, hat sich offenbar der bisher angenommene Unfallhergang bestätigt.Eine durchgeführte Obduktion habe ergeben, dass die Verletzungen mit dem bisher angenommen Absturzgeschehen übereinstimmten, teilte die Polizei am Montag mit. Der Absturz hatte sich kurz nach dem sogenannten „Windenstart“ ereignet.Das Flugzeug war laut Exekutive in Flugrichtung Reutte plötzlich nach links weggekippt, stürzte daraufhin aus rund 50 Metern Höhe senkrecht ab und schlug schließlich auf der Wiese des Betriebsgeländes des Flugplatzes auf. Die Ursache für den Absturz blieb indes vorerst weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck gab ein Sachverständigengutachten in Auftrag. Dieses lag noch nicht vor, hieß es gegenüber der APA.Ende Juli vergangenen Jahres war unweit der Absturzstelle ein Kleinflugzeug auf das Dach eines Wohnhauses abgestürzt. Danach entbrannte kurzzeitig eine Diskussion unter anderem über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen am Flugplatz Höfen.