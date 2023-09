Transitstreit: EU drängt auf Dialog Wien-Berlin-Rom

„Wir sind uns der Situation des Straßenverkehrs durch den Brenner-Korridor bewusst. Wir haben Initiativen ergriffen, um Gespräche zwischen den für Verkehr zuständigen Ministern der betroffenen Mitgliedstaaten zu erleichtern, und wir haben diese Länder erneut aufgefordert, einen Vorschlag von EU-Verkehrskommissarin Adina Valean zu prüfen", sagte Jahnz. EU-Verkehrskommissarin Adina Valean hatte Ende Juni bei einem Besuch in Rom Österreichs Haltung in Sachen Transit kritisiert. „Italien und Deutschland waren bisher sehr konstruktiv, Österreich ist es nicht“, sagte Valean bei einem Bericht vor dem Umwelt- und Verkehrsausschuss des Senats und dem Ausschuss für EU-Politik des Abgeordnetenhauses in Rom hinsichtlich der Maßnahmen gegen den Lkw-Transitverkehr im Bundesland Tirol.