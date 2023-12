Trauer um Vanessa Ballan – Mordopfer war schwanger

Mehrere Stichwunden

Im dritten Monat schwanger

Täter auf der Flucht

Vanessa Ballan wurde in der Ortschaft Spineda in der Gemeinde Riese Pio X im Eingangsbereich ihres Hauses tot aufgefunden worden.Ein Nachbar, der die Frau am Boden liegen sah, schlug Alarm und alarmierte die Polizei (STOL hat berichtet) Die Carabinieri fanden den leblosen Körper, der mehrere Stichwunden aufwies – mindestens 7 davon allein im Brustbereich. Außerdem wies die Leiche mehrere Blutergüsse auch im Gesicht auf, was auf massive Schläge hindeutet.Der Lebensgefährte der Frau, Nicola Scapinello, wurde zwar von den Carabinieri vernommen, er wird jedoch nicht des Mordes verdächtigt, für den ein weiterer Mann gesucht wird.Ballan war mit ihrem zweiten Kind im dritten Monat schwanger und seit 3 Wochen im Mutterschaftsurlaub. Sie war Verkäuferin in der Eurospin-Niederlassung von Castelfranco Veneto.Der mutmaßliche Mörder – es soll sich um eine Person handeln, die in Altivole (Treviso), einer Gemeinde in der Nähe von Riese Pio X, lebt – ist auf der Flucht.Das Tatmotiv liegt im Dunkeln.