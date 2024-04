Traurige Bilanz: 3 Tote und 4 Vermisste nach Explosion im Wasserkraftwerk

Gebäude steht unter Wasser

Sicherheit am Arbeitsplatz wieder großes Thema

Die Suche der Carabinieri und der Feuerwehr nach den Vermissten sei noch im Gange, berichteten italienische Medien am Mittwoch. Die Todesopfer sind Arbeitnehmer von Firmen, die Wartungsarbeiten im Wasserkraftwerk vornahmen. Die Suche erfolgt zwischen Trümmern und im Wasser. Auch Wasserdrohnen seien bei der Suche im Einsatz. Die Angehörigen der Todesopfer und der Vermissten wurden kontaktiert. Ihnen wurde psychologische Unterstützung zugesichert.Als sich am Dienstag gegen 15 Uhr die Explosion ereignete, waren Arbeiten an den Turbinen in den Transformatorräumen 30 Meter unterhalb des Wasserspiegels im Gange. Danach breitete sich ein Feuer aus, berichtete Marco Masinara, Bürgermeister von Camugnano – jener Gemeinde, in der sich das Wasserkraftwerk befindet. Der Kraftwerksteil, in dem sich die Explosion ereignete, sei teilweise überflutet worden und daher vorerst nicht zugänglich.Wegen des starken Rauches hatte die Feuerwehr Schwierigkeiten, in das vom Energiekonzern Enel betriebene Kraftwerk zu gelangen. Das Gebäude steht derzeit unter Wasser. Laut den Einsatzkräften sind die Ursachen der Explosion noch unklar. Sie habe jedenfalls keine Auswirkungen auf die Staumauer des Suviana-Stausees gehabt, hieß es. Zeugen berichteten von einem lauten Knall und dichtem Rauch, der aus dem Kraftwerk und dem See aufstieg.Die Stromproduktion wurde demnach nach dem Vorfall unterbrochen. Dies habe jedoch keine Auswirkungen auf die Stromversorgung vor Ort oder im italienischen Stromnetz gehabt, teilte Enel mit. Das Personal des Kraftwerks wurde den Sicherheitsvorschriften gemäß evakuiert. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Helfern und auch mit mehreren Hubschraubern im Einsatz.Der Vorstandsvorsitzende von Enel Green Power, Salvatore Bernabei, erklärte am Mittwoch, dass für die Arbeiten im Wasserkraftwerk am Suviana-See die besten Unternehmen ausgewählt worden seien. Die 3 bestätigten Todesopfer und die 4 vermissten und für tot gehaltenen Arbeiter arbeiteten für Subunternehmer. Der Tod der 3 Arbeitnehmer löste in Italien vehemente Diskussionen über die Sicherheit am Arbeitsplatz aus.Der an der Grenze zwischen der Toskana und der Emilia-Romagna gelegene Suviana-Stausee wurde in den 1920er-Jahren für die Nutzung elektrischer Energie angelegt. Der See liegt in einem Regionalpark der Apenninen auf einer Höhe von knapp 500 Metern. Er wurde zu einer Touristenattraktion, weil er aufgrund seiner relativen Nähe zu den Großstädten Bologna und Florenz viele Menschen anzieht, die der Sommerhitze entfliehen wollen.Der italienische Umwelt- und Energieminister Gilberto Pichetto Fratin werde laufend über die Rettungsarbeiten informiert, hieß es. Premierministerin Giorgia Meloni drückte den Familien der Todesopfer und der Verletzten ihre Anteilnahme aus. Staatspräsident Sergio Mattarella äußerte die Hoffnung, dass die Ursachen des Unglücks vollständig aufgeklärt werden.