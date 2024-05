Trentino: 17-jähriger Rennradfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Lieferwagen

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Ansa war der 17-Jährige auf seinem Rennrad unterwegs, als er im Gewerbegebiet von Civezzano von einem Lieferwagen auf die Straße einbiegenden Lieferwagen erfasst wurde.Innerhalb kürzester Zeit traf ein Rettungshubschrauber samt Notarzt an der Unfallstelle ein. Dieser konnte das Leben des Jugendlichen allerdings nicht mehr retten: Er starb noch an der Unfallstelle. Vor Ort im Einsatz standen auch die Carabinieri, die Ortspolizei sowie die Freiwillige Feuerwehr von Civezzano.Der 17-jährige Radsportler nahm regelmäßig an Rennen in der Juniorenkategorie teil. Zum Unfallzeitpunkt hatte er gerade eine Trainingseinheit auf seinem Rennrad begonnen.