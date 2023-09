Turin: 5-jähriges Mädchen stirbt bei Absturz eines Kunstflugzeugs

Ein Flugzeugteil traf ein Auto, wodurch ein Brand ausgelöst wurde, der für ein kleines Mädchen tödlich endete. - Foto: © APA/afp / MARCO BERTORELLO

Auto von Flugzeugteil getroffen: 5-jähriges Mädchen stirbt

Beim Absturz wurde ein Brand ausgelöst. - Foto: © ANSA / WEB

Schwarze Rauchwolken nach dem tragischen Unfall in Turin. - Foto: © ANSA / WEB

Am Samstagnachmittag kam es in Turin zu einem Flugzeugabsturz: Eine Maschine der „Frecce Tricolori“ stürzte kurz nach dem Start vom Flughafen Caselle auf den Boden. Der Pilot des Flugzeugs konnte sich retten, weil er mit einem Fallschirm aus dem abstürzenden Flugzeug sprang.Zu einem tragischen Schicksal wurde der Flugzeugabsturz hingegen für eine Familie, die sich in einem Auto auf einer Landstraße in der Nähe des Turiner Flughafens befand. Ersten Angaben zufolge traf ein glühendes Teil, das sich aus dem Flugzeug löste, ihr Auto. Das jüngste Kind, ein 5-jähriges Mädchen, starb an Ort und Stelle an seinen schweren Verbrennungen. Der 9-jährige Bruder wurde mit schweren Verletzungen in das Kinderkrankenhaus Regina Margherita gebracht. Der Vater und die Mutter wurden ebenfalls verletzt.Das 5-jähriges Mädchen beobachtet gemeinsam mit der Familie die Tests der Kunstflugstaffel, als eines der Flugzeuge plötzlich abstürzte. Die anderen Flugzeuge der „Frecce Tricolori“ landeten erfolgreich auf dem Luftwaffenstützpunkt Collegno bei Turin.Die am Sonntag in Turin geplante Vorführung der „Frecce Tricolori“ ist ein beliebtes Event in Italien. Die Kunstflugstaffel malt die Farben der italienischen Flagge. Zuvor hatte sich am Samstagnachmittag, ebenfalls in Turin, ein weiterer Unfall ereignet. Ein Kleinflugzeug war bei der Landung von der Piste abgekommen und hatte sich überschlagen. In diesem Fall blieben die Piloten unverletzt.