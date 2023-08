Unter Mordverdacht: Verdächtiger festgenommen

Seit Samstag hatte von der jungen Frau jede Spur gefehlt. Ihre Eltern hatten sie als vermisst gemeldet. Am Sonntagnachmittag hieß es, der Ex-Freund von Frei Matzohl sei als Verdächtiger festgenommen worden. Mit einem Hubschrauber war nach ihm gesucht worden.Am Sonntag gegen Mittag war die Leiche der 21-Jährigen aus Kortsch in der Wohnung ihres Ex-Freundes in der Schlanderser Mühlgasse gefunden worden. Die junge Frau soll nach ersten Informationen erstochen worden sein.Die Ermittler sind vor Ort und untersuchen den Tatort in dem zweistöckigen Wohnhaus.