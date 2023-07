Über 300 Einsätze, große Schäden nach starkem Wind, Pustertaler Bahnlinie gesperrt

Starker Wind richtet große Schäden an

Über 300 Unwetter-Einsätze: Feuerwehren im Dauereinsatz

Pustertaler Bahnlinie gesperrt

Starkregen, Sturmböen und Hagel: Das ist die Bilanz der Gewitter, die am Dienstagnachmittag durch Südtirol zogen. „Hauptproblem war diesmal der Wind“, so Landesmeteorologe Peterlin. Gleich mehrere Wetterstationen in Südtirol verzeichneten Werte von über 90 Kilometern pro Stunde. Der Höchstwert wurde in Salurn mit Windböen von 104 Kilometern pro Stunde gemessen, gefolgt von St. Walburg (94 Kilometer pro Stunde) und Obervintl (93 Kilometer pro Stunde).Im ganzen Land stürzten Bäume um. Mehrere Straßen waren gesperrt, bevor die Feuerwehrleute sie von Baumstämmen und Ästen befreiten. Auch die Brennerbahnlinie war wegen umgestürzter Bäume kurzzeitig gesperrt. Bäume wurden in einigen Teilen des Landes sogar entwurzelt, so zum Beispiel in Luttach. In Vahrn, Kolfuschg und Bruneck riss der starke Wind Dächer von den Häusern. Allein in Bruneck wurden 27 Dächer beschädigt.Auch in Vahrn verursachte das Gewitter schwere Schäden. Ein Teslafahrer zeichnete mit der Dashcam seines Wagens auf, wie das Dach einer Industriehalle nahe der Autobahneinfaht Vahrn weggerissen wurde.Ein großer Dank gilt an die Feuerwehren unseres Landes. Seit 16 Uhr gingen landesweit Alarmierungen im Minutentakt ein. Insgesamt sind die Feuerwehrleute zu über 300 Unwettereinsätzen ausgerückt. Mehrere Straßen mussten von umgestürzten Bäumen befreit werden, Strommasten sind umgefallen und Autos wurden von umstürzenden Bäumen getroffen.Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse musste der Abschnitt Franzensfeste – Bruneck auf der Pustertaler Bahnlinie am Dienstagabend gesperrt werden. Ein Schienenersatzdienst wird eingerichtet.