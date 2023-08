Vater und Familienfreund erstochen: Flüchtiger 21-Jähriger gefasst

Der als psychisch auffällig beschriebene Sacha Chang war seit dem 16. August auf der Flucht, als er bei einem Streit seinen Vater Haring Chain Fa Chan (65) und den befreundeten niederländischen Arzt Lambertus Ter Horst (60), der die Familie zu einem Kurzurlaub in ihrem Haus empfing, getötet haben soll ( STOL hat berichtet ).Der junge Mann war in die Wälder des Corsaglia-Tals geflüchtet und wurde zunächst entlang eines Baches gesichtet worden, dann verlor sich seine Spur.Das gesuchte Gebiet war nicht sehr groß, aber unwegsam und mit dichter Vegetation bewachsen. Die Carabinieri hatten mit Zustimmung der Justiz ein Foto und eine Beschreibung des Flüchtigen veröffentlicht. Die Verwaltungen der betroffenen Gemeinden hatten die Bürger zur Vorsicht gemahnt und Straßenveranstaltungen abgesagt.Über 100 Einsatzkräfte haben sich an der Suche nach dem Flüchtigen beteiligt. Nun wurde der dringend Tatverdächtige gefasst.