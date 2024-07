Verlegung von JJ4: Provinz Trient hält sich bedeckt

Verlegung der Bärin im Mai angekündigt

JJ4 tötet im April 2023 Andrea Papi

Das hat jetzt der Staatsrat in Rom entschieden, vor dem die LAV das Urteil des Trienter Verwaltungsgerichts vom heurigen Jänner angefochten hatte. Das Verwaltungsgericht hatte den Rekurs der LAV für unzulässig erklärt und abgewiesen: Die Provinz Trient sei nicht verpflichtet, auf die wiederholten Anträge der LAV zur Einleitung der Verlegung von Bärin JJ4 zu reagieren.Zugleich stellte das Gericht aber klar, dass die Provinz Trient jederzeit das Recht habe, den Antrag der LAV zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen. Der Staatsrat hat dieses Urteil nun bestätigt. Das Verfahren um die Aussetzung des Abschussdekrets für die Bärin, zu dem das Gericht den Europäischen Gerichtshof um eine Stellungnahme ersucht hatte, ist hingegen vorerst ausgesetzt, bis eine Antwort eintrifft.Bekanntlich hatte der Trentiner Landesrat für Forstwirtschaft, Roberto Failoni, im Mai angekündigt, dass JJ4 in den „Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald“ in Bad Rippoldsau-Schapbach verlegt werden soll, in dem bereits JJ4s Muttertier – Bärin Jurka – und Bärin DJ3 untergebracht sind.„Angesichts der Ankündigung vom Mai fragen wir Landesrat Failoni nach dem Stand der Dinge bezüglich JJ4s Umsiedelung“, schreibt LAV-Vertreter Massimo Vitturi in einer Aussendung. Es seien nur mehr gut 2 Monate bis zum Herbst und das Verfahren für die Verlegung sollte bereits eingeleitet sein, falls die Provinz Trient diese Lösung ernsthaft in Erwägung ziehe.Wie berichtet war der Jogger Andrea Papi im April 2023 in Caldes im Trentino von der Bärin JJ4 angegriffen und getötet worden . Seither halten die Debatten darüber, wie es mit der Bärin weitergehen soll, an.