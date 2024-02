Vermisster in Pinzagen gefunden – Tierangriff vermutet

Frau findet Mann neben Wanderweg

Lebensgefährlich verletzt mit Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Bozen geflogen

Der Mann weist Bisswunden am Hals, am Oberkörper und an denArmen auf (Hier lesen Sie mehr dazu). Gewissheit wird es aber nur nach einer genauen Untersuchung der Verletzungen und einem DNA-Test geben.Eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren war, fand den Vermissten in einer Wiese bei der Sportzone in Pairdorf in Richtung Pinzagen. „Ich war mit meinem Hund spazieren, als ich den Mann neben dem Weg regungslos liegen sah“, sagt die Frau zu STOL. Er hatte die Augen geschlossen, habe aber geatmet. Sofort alarmierte sie die Einsatzkräfte. „Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte habe ich mit ihm gesprochen, damit er bei Bewusstsein bleibt“, so die Frau.Mehrere Suchkräfte waren zu dem Zeitpunkt in der Gegend auf der Suche nach dem Mann. Sie waren sofort zur Stelle und reanimierten ihn. Am Hals und an den Händen wurden Biss-Spuren eines Tieres gefunden.