Versicherungsexperte zum Schaukelunfall in Passeier: „Ermittlungen abwarten“

„ Grundsätzlich haftet die Gemeinde bzw. ihre Versicherung. ” — Gregor Stimpf, Assiconsult

Was ist seit der letzten Wartung passiert?

Eine Schaukel bricht zusammen. Ein Kind ist schwer verletzt. Der Unfall von Dienstagfrüh, passiert am Spielplatz von Moos in Passeier, wirft viele Fragen auf. Besonders eine: Wer haftet für die Schäden?Versicherungsbroker Gregor Stimpfl sagt: „Als erstes muss man das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen abwarten.“ Die Polizei werde eventuell Verantwortliche identifizieren.Bürgermeister Gothard Gufler hatte gestern gegenüber STOL gesagt, die letzte Wartung der Schaukel sei erst 2 Wochen erfolgt. Warum der Schaukelbalken unter dem Gewicht des 7-Jährigen nachgegeben hat, ist noch nicht klar. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Schrauben gebrochen sein dürften. STOL hat berichtet. „Grundsätzlich haftet die Gemeinde bzw. ihre Versicherung. Sie ist verantwortlich für die Instandhaltung ihres Besitzes“, erklärt Gregor Stimpfl. Doch in dem aktuellen Fall sei vieles noch unklar: „Wir wissen noch nicht einmal, welche Schäden das Kind erlitten hat.“Im Zentrum der Ermittlungen dürfte auch die Frage stehen, was in den 14 Tagen seit der letzten Wartung passiert ist: „Man muss untersuchen, ob eventuell Dritte im Spiel waren. Wenn sich jemand an der Schaukel zu schaffen gemacht hätte und es Beweise dafür gäbe, würde dieser haften.“ Jedenfalls sei abzuwarten, was die polizeilichen Ermittlungen ergeben.„Die Gemeinden in Südtirol sind in der Regel ordentlich versichert. Es gibt ein großes Bewusstsein für die Verantwortung und eine entsprechende Fürsorgesorgfalt. Die Instandhaltungen in Südtirol sind vorbildhaft“, sagt der Versicherungsexperte.