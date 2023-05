Versuchter Mord: Schüler nach Attacke auf Lehrerin festgenommen

Der Schüler wurde in die Abteilung für Kinderneuropsychiatrie von San Paolo in Mailand eingeliefert. „Es wurde noch keine Diagnose gestellt, die klinischen Untersuchungen des Falles sind noch im Gange“, meldet das Krankenhaus laut einem Bericht des „Corriere della Sera“.Die Lehrerin hingegen wurde in das Krankenhaus von Legnano eingeliefert. Sie wurde wegen einer Sehnenrekonstruktion am Handgelenk operiert. Sie hatte 3 Kopfverletzungen von 20 Zentimetern mit Frakturen der Scheitelknochen erlitten, eine Einstichwunde von 10 Zentimetern und Verletzungen am rechten Unterarm von 15 Zentimetern. Die vorläufige Prognose liegt bei mindestens 35 Tagen.