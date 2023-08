Verwaltungsgericht Trient: Die 2 Wölfe dürfen erlegt werden

Die Anträge um Aussetzung der Verordnung waren von den Tierschutzverbänden Enpa, Oipa, Leidaa, Lav, Wwf und Leal in Erwartung der endgültigen Entscheidung des Richterkollegiums eingebracht worden. STOL hat berichtet. In seiner Begründung hob der Richter hervor, dass die Tötung von 2 Wölfen die unter Schutz befindliche Art in ihrer Gesamtheit nicht bedrohen würde. In der Umgebung der Lessinia würden sich derzeit 30 Wölfe aufhalten.Die Entscheidung in der Sache, die vom Richterkollegium getroffen werden soll, wurde auf den 14. September festgesetzt.--------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.