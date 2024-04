Vorbeugen ist der beste Schutz vor Hautkrebs

Direkte Sonneneinstrahlung meiden

Laut Professor Klaus Eisendle, Primar der Dermatologie am Krankenhaus Bozen, ist es entscheidend, sich bewusst vor der Sonne zu schützen und regelmäßige Selbstuntersuchungen durchzuführen, schreibt die Südtiroler Krebshilfe in einer Aussendung: „Frühzeitig erkannt, lässt sich Hautkrebs gut behandeln. Wir müssen lernen, der Sonne intelligent und mit der gebotenen Vorsicht zu begegnen. Schützen Sie sich in der Sonne vor den gefährlichen Strahlen und beobachten Sie außerdem regelmäßig ihre Muttermale. Bei Verdacht auf Veränderungen gilt es, sofort den Hausarzt aufzusuchen.“Die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz vor Hautkrebs sind das Meiden der direkten Sonneneinstrahlung zwischen 11 und 15 Uhr, da auch im Schatten schädliche UV-Strahlen vorhanden sind. Darüber hinaus sollten Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Sonnenbrille, langärmelige Kleidung und Sonnenhut zum festen Bestandteil der Schutzmaßnahmen gehören, insbesondere bei Kindern. Die Nutzung von Solarien wird als keine gesunde Alternative zum natürlichen Sonnenbaden betrachtet, da auch künstliche UV-Strahlung die Entstehung von Hautkrebs begünstigen kann.Um Hautkrebs frühzeitig zu erkennen, empfiehlt die Südtiroler Krebshilfe regelmäßige Kontrollen beim Hautarzt sowie die Selbstuntersuchung von Muttermalen. Ein Pigmentfleck, der nicht gleichmäßig rund oder oval ist, unregelmäßige Ränder oder mehrere Farben aufweist, oder größer als 2 Millimeter ist, sollte sofort ärztlich abgeklärt werden.Der „ Melanoma Monday “ (erster Montag im Mai) bietet eine ideale Gelegenheit, um das Bewusstsein für Hautkrebsvorsorge zu schärfen. Die Südtiroler Krebshilfe ruft daher dazu auf, aktiv am Schutz vor Hautkrebs teilzunehmen und die eigenen Vorsorgemaßnahmen nicht zu vernachlässigen.