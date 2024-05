Vorwurf: 2 Paar teure Schuhe eingesteckt und dann geflohen

Die Carabinieri von Kaltern haben ein georgisches Pärchen im Alter von 47 bzw. 30 Jahren wegen Diebstahls in einem bekannten Einkaufszentrum an der Weinstraße zwischen Kaltern und Eppan angezeigt. Beide sind bereits vorbestraft.Eine junge Verkäuferin des Schuhgeschäfts in dem Kaufhaus hatte die beiden offenbar dabei erwischt, wie sie 2 Paar recht teure Schuhe versteckten. Als sie sich entdeckt sahen, blieben die beiden nicht stehen, sondern rannten davon und flüchteten mit ihrem Auto, einem schwarzen Jeep, in Richtung Bozen.Der Angestellten gelang es, das Kennzeichen des Wagens zu ermitteln, das sie dann den Carabinieri mitteilte. Diese konnten das Material der Überwachungskameras im Einkaufszentrum auswerten und den beiden auf die Spur kommen.Dank weiterer Videoüberwachungsbilder konnten die Ermittler den Weg des Paares rekonstruieren und sie identifizieren.Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft.