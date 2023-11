Werkzeug in der Schweiz gestohlen: 4 Italiener im Vinschgau angehalten

Die Diebe schlugen am 29. Oktober auf mehreren Baustellen im Münstertal nur knapp hinter der Grenze zu Südtirol zu. Die Schweizer Kantonspolizei nahm sofort die Ermittlungen auf und gab Informationen zum Fluchtauto weiter.Die Carabinieri hielten am Tag danach in Goldrain dank dieser Informationen einen Jeep Renegade an, der auf die Beschreibung der Kantonspolizei passte.In dem Auto saßen 4 italienische Staatsbürger aus Kampanien. Sie wirkten sichtlich nervös und konnten ihren Aufenthalt im Vinschgau nicht wirklich begründen. Die Carabinieri durchsuchten daraufhin das Fahrzeug und fanden das gestohlene Werkzeug.Die 4 mutmaßlichen Diebe wurden angezeigt und das gestohlene Werkzeug zurückgegeben.