Westminster Abbey in London – Hintergrund zur Krönung von Charles III.

Ein bedeutender Ort für die royale Familie

Queen Elizabeth wurde 1953 in der Westminster Abbey gekrönt. - Foto: © APA/CENTRAL PRESS PHOTO LTD / -

Mitte des 10. Jahrhunderts nutzten Benediktinermönche die Stelle, auf der nun die Abbey steht. Die aktuelle Kirche, mit deren Bau 1245 unter König Heinrich III. begonnen wurde, gilt als eines der bedeutendsten gotischen Bauwerke des Landes. Die Abbey heißt offiziell Collegiate Church of St. Peter, Westminster (Stiftskirche des Kollegiatstifts St. Peter, Westminster). Sie untersteht als Eigenkirche (royal peculiar) direkt dem Monarchen, weshalb der Dekan von Westminster vom König ernannt wird.Charles III. ist bereits der 40. Herrscher, dem hier die Krone aufs Haupt gesetzt wird. Es ist allerdings erst die 39. Krönung – 1689 wurden William III. und Mary II. in einer Doppelzeremonie gekrönt. 2 Ausnahmen gibt es: Der junge Edward V. wurde vor seiner Krönung im Tower festgesetzt und dort vermutlich ermordet, Edward VIII. dankte 1936 wegen seiner Beziehung zur bürgerlichen Wallis Simpson ab. Die für ihn vorgesehene Zeremonie fand dennoch statt – allerdings mit seinem Bruder George VI., dem Großvater von Charles.Für die Royal Family ist Westminster Abbey ein bedeutender Ort. Hier heiratete Queen Elizabeth II. 1947, wurde sie 1953 gekrönt, und fand 2022 das Staatsbegräbnis für sie statt. Zudem gab es weitere royale Hochzeiten wie 2011 von Queen-Enkel Prinz William und Prinzessin Kate, auch die Eltern von Queen Elizabeth und ihre Schwester Margaret oder Charles' Schwester Prinzessin Anne und sein Bruder Prinz Andrew heirateten in der Abbey. Ebenso fanden hier die Trauerfeiern für Elizabeths Mutter – der „Queen Mum“ – sowie Prinzessin Diana statt.Insgesamt sind mehr als 3300 Menschen in der Westminster Abbey beigesetzt, darunter etwa Charles Darwin, Isaac Newton und Stephen Hawking. In der „Poets' Corner“ (Dichterecke) im südlichen Querschiff befinden sich die Gräber oder Denkmäler von mehr als 100 literarischen Persönlichkeiten wie William Shakespeare, Jane Austen, den Bronte-Schwestern und Charles Dickens. Nahe dem Westtor liegt das Grab des Unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg als Symbol für die britischen Kriegstoten.