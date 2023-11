Wintereinbruch oberhalb von Bozen: Feuerwehr im Einsatz

Einsatz auf der Kohlererstraße. - Foto: © FFW Bozen

Eine unerwartete Winterlandschaft begrüßte die Bozner am Sonntagmorgen. Obwohl der Schnee nicht bis ins Stadtzentrum vordrang, verwandelte der plötzliche Wintereinbruch die höheren Gebiete rund um Bozen in eine atemberaubende Schneelandschaft.Der Anblick des frischen Schnees begeisterte die Bewohner und sorgte für zauberhafte Kulissen. Doch der unerwartete Wintereinbruch brachte auch Verkehrsprobleme mit sich.In den frühen Morgenstunden wurde der Löschzug Kohlern der Freiwilligen Feuerwehr Bozen mehrmals alarmiert. An mehreren Stellen stürzten Bäume um oder brachen Äste unter dem Schneedruck, wodurch öffentliche Straßen blockiert wurden. Besonders betroffen war die Kohlererstraße. Dort kam unter anderem ein Schneeräumfahrzeug des Straßendienstes der Gemeinde Bozen aufgrund der widrigen Bedingungen nicht mehr weiter. Die Feuerwehr arbeitete unermüdlich bis zum Tagesanbruch, um die Straßen wieder frei zu räumen und die Verkehrssituation zu normalisieren.Die Freiwillige Feuerwehr von Bozen betonte die Bedeutung der Verwendung geeigneter Winterausrüstung bei Fahrten in den Stadtrandgebieten, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.