Zivilschutz-Probealarm in ganz Südtirol – Hat es bei Ihnen funktioniert?

Um kurz nach 10 Uhr läuteten 570 Sirenen

Alarmierungssystem auf dem Handy

Heute wurde in Südtirol kurz nach 10 Uhr der Zivilschutz-Probealarm mit allen Sirenen durchgeführt, um 12 Uhr erfolgt erstmals der Test des neuen gesamtstaatlichen Alarmierungssystems IT-alert (Hier lesen Sie mehr dazu). Um 8.30 Uhr wurden die 130.000 Nutzer der App Gem2Go über die Durchführung des Zivilschutzprobealarms und des Tests von IT-alert verständigt. Kurz nach 10 Uhr haben in ganz Südtirol alle 570 Sirenen eine Minute lang aufgeheult. Der Zivilschutzalarm ist ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen.Um 12 Uhr wurde dann erstmals südtirolweit das neue Alarmierungssystem IT-Alert getestet. Es ertönte ein lauter Hinweiston, auf dem Handy-Bildschirm erschien folgender Text: „Dies ist eine Test-Nachricht des italienischen öffentlichen Alarmierungssystems. Sobald es in Betrieb ist, wird es Sie bei schweren Notfällen alarmieren.“Diese Push-Nachricht erhielten alle empfangsbereiten Mobiltelefone, um das System bekannt zu machen und die Funktionsweise zu prüfen.Das Signal wurde etwa eine Stunde lang gesendet. Das heißt, wer sein Mobiltelefon erst nach 12 Uhr eingeschalten hat, konnte die Benachrichtigung noch bis 13 Uhr erhalten.