„Keinen Augenblick unterschätzten wir die Gefahr und den Ernst der Stunde, aber der Eintritt Amerikas in den Kreis unserer Feinde hat alle Ungewissheit von uns genommen. Wir stehen mit unseren Verbündeten geschlossen einsam in der Welt, klar und kalt. Ich sagte schon anfangs des Krieges, dass es die Nerven sind, die den Krieg entscheiden. Dieses Wort gilt heute mehr denn je.“ Das waren die Worte Paul Hindenburgs, oberster Befehlshaber der Deutschen im Ersten Weltkrieg, bei Kriegseintritte Amerikas. Krieg ähnelt Krieg zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, + Von Rolf Steininger