Kunst am Bau ist integrales Element der Baukultur in Deutschland. Julia Bornefeld hat schon unzählige Installationen und Werke in diesem Bereich realisiert. Jetzt hat sie in Düsseldorf wohl ihre imposanteste Arbeit für den größten deutschen Qualitätsröhrenhändlers für Stahl- und Präzisionsrohr installiert. „Kontinuität im Wandel“ heißt das Werk.