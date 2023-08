Museen in Italien feiern Besucherboom

2023 wird Italien das Vorpandemie-Jahr 2019 übertreffen, als 250 Millionen Euro in die Museumskassen geflossen waren. Allein in der zweiten Augustwoche mit dem Ferragosto-Feiertag am 15. August, dem Höhepunkt des Sommers in Italien, wurden 100.000 Besucher im Kolosseum, 62.000 im archäologischen Park von Pompeji und 35.000 in den Uffizien in Florenz gemeldet. „Die Einnahmen durch den Verkauf der Eintrittskarten dienen der Instandhaltung der Museen, die ihr Angebot verbessern können“, sagte Minister Sangiuliano im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“.Das Pantheon in Rom, eines der am besten erhaltenen Monumente der Antike, ist seit dem 1. Juli nicht mehr gratis zugänglich. Der Eintritt kostet fünf Euro. Die Einnahmen werden vor allem für die Instandhaltung des 27 bis 25 v. Chr. errichteten Baus mit seiner eindrucksvollen Kuppel verwendet.Das Ticket solle auch dazu beitragen, die Besucher besser zu kontrollieren. Derzeit besuchen jährlich sieben Millionen Menschen das Pantheon. Damit ist der gewaltige Rundbau eines der meistbesuchten Denkmäler in Rom.