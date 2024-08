Taylor Swift setzt Eras-Tour in London fort

Mit den Konzerten in der englischen Hauptstadt geht der Europa-Teil der bahnbrechenden „Eras-Tour“ zu Ende.Der Superstar war bereits zum Auftakt ihrer Europa-Konzertreise 3 Mal in Wembley aufgetreten. Zu den Absagen in Wien hat sich Swift bisher nicht öffentlich geäußert.Einem 19-Jährigen aus Niederösterreich wird vorgeworfen, er habe im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) mit einem Sprengsatz und Stichwaffen Konzert-Besucher vor dem Ernst-Happel-Stadion töten wollen ( STOL hat berichtet ).