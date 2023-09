Venedig nicht auf UNESCO-Liste des gefährdeten Welterbes

Das hat das zuständige UNESCO-Komitee am Donnerstag auf seiner laufenden Sitzung im saudi-arabischen Riad beschlossen. Das Komitee bekräftigte jedoch seine Besorgnis über die ordnungsgemäße Erhaltung der 1987 als Weltkulturerbe anerkannten norditalienischen Lagunenstadt.Mit Blick auf Bedrohungen durch den Massentourismus und den Klimawandel müssten weitere Fortschritte erzielt werden. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano bezeichnete die Entscheidung der UNESCO in einer Mitteilung als „großen Sieg für Italien und den gesunden Menschenverstand“.Die Stadt Venedig habe mutige Schritte unternommen, um den Tourismus zu steuern und den Schutz des Weltkulturerbes zu gewährleisten. Am Dienstag beschloss etwa der Gemeinderat, eine Gebühr von fünf Euro von Touristen zu erheben, die nur für ein paar Stunden bleiben und nicht übernachten.