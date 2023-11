42 Kinder aus Südtirol treffen Papst Franziskus

Insgesamt werden über 7000 Kinder aus 84 verschiedenen Ländern an dieser besonderen Begegnung teilnehmen.8 Sonderzüge werden dafür bereitgestellt, um etwa 4000 Kinder zum Vatikan zu bringen, und zusätzlich stehen 30 spezielle Busse für 1450 Kinder zur Verfügung.42 Kinder aus Südtirol werden Montagfrüh mit dem Frecciarossa-Zug von Trenitalia von Bozen nach Rom reisen. Weitere 41 Kinder steigen in Trient zu. Die Rückreise ist für den Abend geplant, mit der Abfahrt aus Rom um 17:50 Uhr.Die FS-Gruppe wird über Trenitalia und Busitalia der Hauptverkehrsträger der Veranstaltung sein.Während der Veranstaltung, bei der der „Piccolo Coro dell'Antoniano“ und der Sänger Mr. Rain auf der Bühne auftreten werden, werden 14 Kinder unterschiedlicher Nationalitäten einige Fragen an den Heiligen Vater zu den Themen Umwelt, Frieden, universelle Brüderlichkeit und soziale Ungleichheit richten.