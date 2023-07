Dreharbeiten in Südtirol für das Schweizer Fernsehen

In der Schweizer TV-Serie „Abenteuerlustig“ reisen Nik Hartmann und Claudio Zuccolini herum und lernen Länder, Locations und Leute kennen – von Istanbul bis St. Petersburg. Unterwegs erwarten sie allerlei Abenteuer und ungewöhnliche Herausforderungen. Für die 4. Staffel ging es nun nach Südtirol.Dort mussten sich die 2 Moderatoren den unterschiedlichsten Aufgaben stellen. Erst am Morgen des jeweiligen Tages erfuhren die beiden dabei, was zu bewältigen war.Unter anderem waren Nik Hartmann und Claudio Zuccolini auch mit dem Südtiroler Outdoor Unternehmen „Dolomitactiv“ unterwegs. Zwischen Canyoning (das Begehen einer Schlucht von oben nach unten), einem 10-Meter-Sprung und dem Abseilen durch Wasserfälle wurde den 2 Moderatoren bestimmt nicht langweilig.Außerdem mussten die 2 Männer auch tatkräftig beim Mähen und bei der Heuernte mit anpacken.Ab wann die 4. Staffel im Fernsehen ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.