Last-Minute-Weihnachtsgeschenk an Heiligabend: „Meistens sind es Männer“

Philipp Moser: Das Weihnachtsgeschäft ist sehr gut gestartet. Die Kaufleute sind zufrieden. Auch das verlängerte Wochenende um den 8. Dezember hat gut funktioniert. Grund für den guten Start ist das Skifahren. Wenn bei uns Schnee liegt, kommen die Touristen einfach gerne zu uns. Wir haben eine traumhafte Landschaft. Geholfen haben auch die Christkindlmärkte im Land, die zahlreiche Menschen anziehen.Moser: Genau so ist es. Es ist dann auch gleich, was es ist – hauptsache, man hat ein Geschenk. Dafür haben alle Geschäfte am 24. Dezember bis in den frühen Nachmittag geöffnet. Und ich muss ehrlich sein: Meistens sind es Männer, die dort noch schnell Geschenke besorgen.Moser: Ja, das gibt es natürlich, und ich kann das verstehen. Es ist aber wichtig, dass wir nicht gleich nach Weihnachten mit dem Winterschlussverkauf beginnen und dass wir alle gemeinsam am selben Tag damit anfangen. Dieser Tag wird bei uns auf den 13. Jänner fallen.Moser: Es sind immer die klassischen Bereiche: Mode, Sport und Elektronik. Im Monat Dezember läuft aber alles ziemlich gut. Es ist für den Handel immerhin der wichtigste Monat im gesamten Jahr. Wenn der Dezember funktioniert, kann man mit einem guten Jahr abschließen.Moser: Wenn es so weitergeht, bin ich überzeugt, dass es für den Handel ein gutes Jahr sein wird.