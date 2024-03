„Martins Sonn(der)tag“: Ostern feiern – mit dem Tod vor Augen

Es gibt also eine Premiere bei diesem Podcast : Erstmals ist Musik mit dabei! Im zweiten Teil wird das Evangelium des höchsten christlichen Festes vorgestellt und mit einigen Gedanken kommentiert.Hier können Sie den Podcast hören:HINWEISDer bekannte Volksmusikant Sepp Oberhöller („Geschwister Oberhöller“) hat in einer kunstvoll gestalteten Mappe „Mit einem Halleluja auf den Lippen“ eine Reihe von Liedern aus der Tradition der Tiroler Kirchensänger veröffentlicht. Die Mappe enthält 3 Noten- und ein Textheft.Im ersten Notenheft sind 16 Kirchensänger-Lieder zur Fastenzeit und zu Ostern in der Gesangspartitur für 5 gemischte Stimmen finden.Ein zweites Notenheft in dieser Mappe enthält 10 Stücke für 4-stimmige Weisenbläser, im dritten Heft ist die Gesangspartitur für gemischten Chor der „Dreifaltigkeitsmesse“ aus der Feder von Sepp Oberhöller abgedruckt.In der Mappe befindet sich zudem ein Textheft mit den Liedtexten, mit einer Reihe von Besinnungsimpulsen, einem Beitrag zur Geschichte der Kirchensinger von Meinhard Feichter und Aquarellen von Paul Peintner. Auf einer beigelegten Audio-CD sind alle Lieder eingespielt.Die Mappe kann in Athesia Buchhandlungen, bei Georg Oberhöller in Reischach ( [email protected] ) oder direkt beim Verlag ( [email protected] ) bestellt werden.