Hunde-Welpe „Dolly“ vor Prozessionsspinner gerettet

„Haben eine chirurgische Courettage durchgeführt“

Die Gefahr durch die Prozessionsspinner

Die Gefahr der Prozessionsspinner ist in vielen Gebieten Südtirols allgegenwärtig.Das 5 Monate alte Hündchen „Dolly“ ging mit seinen Herrchen am vergangenen Samstag in Jenesien spazieren. Auf ihrem Weg lief sie einem Prozessionsspinner über dem Weg, den sie in der Folge abschleckte. Die Sporen des Prozessionsspinners griffen sofort Zunge des Hundes an und verursachten starke Übelkeit und Unwohlsein.Am Sonntag hatte „Dolly“ sogar nekrotische Stellen auf der Zunge. Daraufhin wurde sie vom Team der Tierklinik der Stadt Bozen in der Reschenstraße aufgenommen und kam sofort in den Operationssaal.„Wir haben eine chirurgische Courettage durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine chirurgische Technik zur Entfernung von oberflächlichen Hautverletzungen“, heißt es von der Tierklinik . „So konnten wir die betroffenen Stellen der Zunge entfernen und zusammen mit der medizinischen Behandlung begann ,Dolly„ wieder zu fressen und wurde wieder ein Welpe mit ihrer gewohnten Energie und Freundlichkeit.“Der Prozessionsspinner ist ein Lepidoptera-Insekt, dessen erwachsenes Insekt seine Eier auf Baumzweigen (hauptsächlich Kiefern, aber auch Eichen) ablegt. Im Frühjahr schlüpfen die Larven aus den Eiern und begeben sich in einer Prozession auf Nahrungssuche, indem sie auf den Boden herabsteigen.Sie verwandeln sich dann in harmlose erwachsene Tiere. Solange sie Larven sind, haben sie jedoch Sporen, die auf Tiere und auch auf Menschen äußerst stechend wirken. Hunde können aus Neugierde die Larven ins Maul nehmen und dabei zum Teil schwere Verletzungen in der Mundhöhle, im Rachen, in der Speiseröhre, im Kehlkopf und im Magen-Darm-Trakt verursachen.