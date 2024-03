In der polnischen Stadt Bydgoszcz hat der Kalterer Ballett-Tänzer Matthias Kastl (27) optimale Rahmenbedingungen zur Ausübung seines Berufs gefunden. Am dortigen Opernhaus ist er nun in der 4. Saison als Solotänzer beschäftigt, während seines Heimaturlaubs in Kaltern nahm er sich Zeit für ein Gespräch über seine außergewöhnliche Laufbahn sowie über Anforderungen und Freuden des Jobs.