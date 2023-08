Staatspräsident Sergio Mattarella urlaubt in Südtirol

Staatspräsident Sergio Mattarella traf am vergangenen Samstag im Pustertal ein und verbringt hier einige Tage der Entspannung inmitten der Dolomitenlandschaft. Mattarella ist, wie zuletzt 2017, zu Gast beim Luftwaffen-Kommando in Toblach.Vom Ferienort im Hochpustertal aus unternahm der Präsident in den letzten Tagen eine Reihe von Ausflügen und Reisen, etwa an den Pragser Wildsee. Öffentlichen Termine oder gar institutionelle Treffen sind nicht vorgesehen.Am Donnerstag empfing Staatspräsident Sergio Mattarella den Landeshauptmann Arno Kompatscher zu einem kurzen Privatbesuch.