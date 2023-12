Weltrekordversuch an der Marmolata: Längste Abfahrt mit der Rodel

1815 Höhenmeter am Stück

Alles ist angerichtet

Rolf Majcen ist ein Mann der Extreme. Als Berg- und Marathonläufer, Skitourengeher und Radsportler hat er in der Vergangenheit an zahlreichen Wettbewerben in 39 Ländern teilgenommen, internationale Rennen, Landes- und Staatsmeisterschaften gewonnen, er ist in Höhlen geklettert und hat 2 Sportbücher verfasst. Als Treppenläufer hat er 104 Bauwerke zu Fuß erklommen, wie etwa den Eiffelturm, den Shanghai Tower oder das One World Trade Center in New York.Vor rund 6 Jahren hat eine neue Leidenschaft Einzug in das Leben des Extremsportlers gefunden: Das Rodeln. Dazu gekommen ist Majcen durch seine Frau, die aus China stammt. Weil diese nicht Skifahren konnte, schwangen sich die beiden auf die Rodel. Daraus wurde mehr als ein Hobby. Seitdem hat Majcen 68 verschiedene Rodelstrecken in Österreich, Italien und der Schweiz befahren und dabei rund 400 Kilometer auf den Kufen zurückgelegt.Geboren wurde Majcen in Südafrika, heute lebt er in Teesdorf in der Nähe von Wien – und an der Marmolata stellt er sich am kommenden Samstag einem ganz neuen Abenteuer. Majcen will sich einen Platz im „Guinessbuch der Rekorde“ sichern: Für die längste Rodelabfahrt.Dabei geht es nicht um die gefahrene Strecke. Was für den Weltrekordversuch zählt, sind die gefahrenen Höhenmeter. Majcen will am Samstag von der Bergstation Punta Rocca (3265 Meter) 12 Kilometer bis nach Malga Ciapela (1450 Meter) auf seiner Rodel ohne Unterbrechung zurücklegen.Der Höhenunterschied von 1815 Metern würde ihm den Weltrekord einbringen, wenn der Versuch glücken sollte. Der aktuelle Rekord liegt bei einem Höhenunterschied von 1700 Metern, der auf einer Rodel im schweizerischen Grindelwald zurückgelegt wurde.Bei seinem Rekordversuch ist Majcen nicht allein. Die Richtlinien des „Guinessbuch der Rekorde“ sehen vor, dass der Rekordversuch durch Zeugen belegt sein muss, diese hat Majcen gefunden, was gar nicht so einfach war, wie er verrät. Außerdem muss der Rekordversuch gefilmt werden.„Um 6:30 Uhr am Samstagmorgen – noch lange vor Sonnenaufgang – werden ich und die beiden Zeugen Marco Spagnolli aus Malga Ciapela and Adam Darmann aus Sottoguda (beide 20 Jahre alt) mit Skidoos vom Fedaia Pass auf die Marmolata geführt. Bei Sonnenaufgang um 7:43 Uhr werde ich starten und Marco und Adam werden mich auf Skiern begleiten“, erklärt Majcen gegenüber STOL.Für seinen Rekordversuch hat Majcen eine Sondergenehmigung erhalten, um die Skipiste „Bellunese“ mit der Rodel zu befahren. Seine Rodel selbst sei keine Spezialanfertigung berichtet er: „Allerdings habe ich meine Schuhe mit Schrauben an den Fersen ausgestattet, um besser Bremsen zu können.“ Besonders die Steilhänge hätten es in sich. Muskelkraft in den Oberschenkeln sei da gefragt. Aber auch flachere Passagen gilt es für Majcen zu überwinden, ohne von der Rodel abzusteigen.Das Wetter scheint es jedenfalls gut mit ihm zu meinen: Für Samstag ist strahlender Sonnenschein vorhergesagt. Damit ist alles angerichtet und es heißt nur noch Daumen drücken, dass der Rekordversuch gelingt.