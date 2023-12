Wie verbringen Sie Weihnachten?

Südtiroler im Weihnachtstourismus: Arbeiten oder selbst verreisen?

Wie sieht es in Südtirol aus?Für die meisten von uns ist Weihnachten eine Zeit der Besinnung in den eigenen 4 Wänden. Traditionelle Gerichte wie Braten, Knödel und Stollen sind ein Highlight des festlichen Dinners. Nach dem Essen werden dann bei der Bescherung Geschenke ausgetauscht, begleitet von Weihnachtsliedern im Kreise der Familie.Für Andere hingegen sind ihre Weihnachtstage eine Möglichkeit um aktiv im Freien zu sein. Viele entscheiden sich für Weihnachtsausflüge in die verschneiten Berge oder gehen auf die Piste zum Skifahren oder Rodeln.Andere arbeiten selbst, um das Land auch während der Festtage am Laufen zu halten und den Besuchern aus dem In- und Ausland ebenfalls eine schöne Zeit zu bieten. Letztes Jahr war Südtirol in den Weihnachtsferien so gut gebucht wie vor Corona. Wieder andere nutzen die Ferienzeit, um zu verreisen und vielleicht Familie im Ausland zu besuchen, oder einfach zur Entspannung, um die Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen anderorts zu genießen.