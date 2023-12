Zwischen Weihnachten und Neujahr: 19 Millionen Italiener unterwegs

Hauptmotivation für den Weihnachtsurlaub ist das Zusammensein mit der Familie

Auch an Silvester bleibt die Mehrheit im Land

Entspannung und Unterhaltung sind die Hauptgründe für Silvesterurlaub

Zu Weihnachten werden 95 Prozent der Italiener in Italien bleiben, während 5 Prozent im Ausland verbringen werden. Von denjenigen, die in der Heimat bleiben, werden 55,2 Prozent ihre Region nicht verlassen. In der Rangliste der beliebtesten italienischen Reiseziele stehen die Berge an erster Stelle (30,2 Prozent), gefolgt von anderen Städten als dem eigenen Wohnort (23,4 Prozent), Kunststätten (19,9 Prozent) und Badeorten (17,4 Prozent).Bei der Wahl der Unterkunft steht das Haus von Verwandten und Freunden weiterhin an erster Stelle (44,6 Prozent), während 22,1 Prozent lieber in einem Hotel nächtigen werden. In den Weihnachtsferien werden die Italiener im Durchschnitt etwa 7 Nächte außer Haus verbringen.Der Großteil der Ausgaben der Reisenden entfällt auf die Reise (32,1 Prozent) und Mahlzeiten (26,3 Prozent). Für die Unterkunft werden 13,3 Prozent des Budgets und für Einkäufe 14,9 Prozent des Budgets aufgewendet. Zu Weihnachten wird ein Umsatz von mehr als 11 Milliarden Euro erwartet, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Weihnachtsfest des Vorjahres entspricht.Vermutlich würde dieses Ergebnis wohl noch höher ausfallen, wenn der Preisanstieg, der diesen Zeitraum kennzeichnet, nicht wäre.Tatsächlich haben 42,5 Prozent der Urlauber beschlossen, ihre Ausgaben für diesen Urlaub wegen der Inflation zu reduzieren.Die Hauptmotivation für den Weihnachtsurlaub ist die Gelegenheit, mit der Familie zusammen zu sein (58,8 Prozent); Erholung und Entspannung (55 Prozent); Spaß (24 Prozent) und Gewohnheit (20,8 Prozent). Anlässlich dieses Weihnachtsfestes zeigte sich eine sehr entschlossene Haltung gegenüber weit im Voraus getätigten Buchungen: nur 12,1 Prozent buchten weniger als einen Monat vor der Abreise.Auch für Silvester entscheidet sich die Mehrheit (91,7 Prozent) für einen Aufenthalt im Heimatland, wobei sie vor allem die Berge (34,1 Prozent), andere Städte als den eigenen Wohnort (25,4 Prozent) oder Kunststätten (20,1 Prozent) wählt.Die restlichen 8,3 Prozent entscheiden sich für eine Reise ins Ausland, wobei die großen europäischen Hauptstädte (83,3 Prozent) und die europäischen Vergnügungsparks (8,3 Prozent) bevorzugt werden. Auch an Silvester bleiben die Italiener lieber in der Wohnung von Verwandten und Freunden bleiben (in 33,7 Prozent), während 21,9 Prozent in einem Hotel übernachten werden.Im Durchschnitt werden etwa 4 Nächte außerhalb der eigenen Wohnung verbracht. Mehr als ein Fünftel der Urlauber (20,9 Prozent) wird die Dauer des Urlaubs dank Smartworking verlängern.Für dieses Silvester wird das Budget, wie schon im letzten Jahr, hauptsächlich für Mahlzeiten (27,1 Prozent), Übernachtungen (25 Prozent) und Reisen (23,4 Prozent) verwendet. Für Einkäufe werden 10,9 Prozent reserviert sein. Für das Neujahrsfest wird ein Umsatz von über 3 Milliarden Euro erwartet, gegenüber den 2,980 Milliarden im letzten Jahr.Auch hier reagieren die Menschen auf die Inflation: 52,1 Prozent der Urlauber haben beschlossen, ihre Ausgaben für diesen Urlaub aufgrund der Inflation zu reduzieren. Entspannung (49,7 Prozent) und Unterhaltung (48,6 Prozent) sind die Hauptgründe für die Italiener, an Silvester in den Urlaub zu fahren.