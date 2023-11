„Wine of the Year“: Toskanischer Wein erobert Weltspitze

„Wine of The Year“: Italien holt sich Titel bereits zum 5. Mal

Es ist eine erneute Glanzleistung für die italienischen Weine, insbesondere für den Brunello. Der Argiano Brunello di Montalcino 2018 hat sich an die Spitze der Rangliste des angesehenen amerikanischen Fachmagazins „Wine Spectator“ gesetzt, womit er an die Erfolge vergangener Jahre anknüpft.Für den Brunello markiert dies das zweite Mal, nach der Auszeichnung im Jahr 2001 für den Tenuta Nuova di Casanova di Neri. Im letzten Jahr belegte der Brunello di Fattoria dei Barbi den zweiten Platz.Das historische Weingut in Montalcino, heute im Besitz des brasilianischen Unternehmers André Santos Esteves, hat in den vergangenen Jahren einen bedeutenden Aufschwung erlebt. Die Weine erhielten weltweit Anerkennung und wichtige Auszeichnungen von internationalen Kritikern.Der Argiano Brunello di Montalcino 2018 ist der fünfte „Wine of The Year“ in der Geschichte Italiens, der von „Wine Spectator“ prämiert wurde.Das Anwesen Argiano erstreckt sich über 57 Hektar Weinberge, von denen fast 22 für den Brunello und 10 für den Rosso di Montalcino genutzt werden. Die Tenuta, von Carducci Ende des 19. Jahrhunderts erwähnt („Ich trank den Wein von Argiano, der so gut ist“), verfügt über ein Weingut in einer Villa aus dem 16. Jahrhundert.Die Toskana behauptet weiterhin ihre Führungsposition in der Rangliste des amerikanischen Magazins. 2015 war es der Sassicaia Bolgheri Superiore von Tenuta San Guido, 2001 der Ornellaia der Marchesi Frescobaldi. Auch die Marchesi Antinori kehren nach der Anerkennung von 1997 mit dem Solaia zurück und erreichen dieses Jahr Platz 7, somit erneut die Top Ten, mit der Riserva Marchese Antinori 2020.