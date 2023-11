500 Migranten vor Kanarischen Inseln aus Seenot gerettet

Am Donnerstag hatte das Innenministerium in Madrid mitgeteilt, dass in den ersten 10 Monaten dieses Jahres insgesamt 30.705 Migranten die Kanarischen Inseln erreicht haben. Diese stelle einen Anstieg von 111 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar. Die Regierung kündigte an, sie werde zusätzliche Notunterkünfte für rund 3000 Migranten in Kasernen, Hotels und Herbergen schaffen.Ein Großteil der Migranten, die Spanien über See erreichen, kommen auf den Kanarischen Inseln an. Die Inselgruppe liegt etwa 100 Kilometer vor der Westküste Afrikas. Die 7 Inseln sind Hauptziel für Migranten aus dem Senegal und anderen afrikanischen Ländern geworden.