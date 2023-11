Aufschrei in Neuseeland: Neue Regierung will Rauchverbot kippen

Kritik an Vorhaben der Regierung

Neuseelands neue Regierung ist gerade erst im Amt und hat schon f√ľr einen Aufschrei unter Gesundheitsexperten gesorgt: Kurz nach seiner Vereidigung am Montag k√ľndigte der konservative Ministerpr√§sident Christopher Luxon an, Teile der drastischen Anti-Tabak-Gesetze der linken Vorg√§ngerregierung kippen zu wollen. Mit dem Schritt will die Koalition, der auch die populistische Partei NZ First angeh√∂rt, Steuersenkungen finanzieren.Bef√ľrworter einer rauchfreien Gesellschaft sind entsetzt. Der Pazifikstaat hatte unter F√ľhrung von Labour-Chefin Jacinda Ardern Ende vergangenen Jahres ein wegweisendes Gesetz f√ľr ein Rauchverbot f√ľr Menschen verabschiedet, die ab 2009 geboren wurden. An sie darf lebenslang kein Tabak mehr verkauft werden. Damit sollten Jugendliche gar nicht mehr in Versuchung gef√ľhrt werden, mit dem Rauchen zu beginnen.Auch sind eine Senkung des Nikotingehalts in Zigaretten sowie eine geringere Zahl an Tabak-Verkaufsstellen in dem Gesetz verankert. Bereits 2025 sollte das Land weitgehend rauchfrei sein. Rauchen ist die h√§ufigste Ursache vermeidbarer Todesf√§lle in Neuseeland.Gro√übritannien hatte k√ľrzlich angek√ľndigt, dem Vorbild Neuseelands folgen und k√ľnftige Generationen ebenfalls ‚Äěrauchfrei‚Äú machen zu wollen. Die britische BBC sprach von einer ‚Äěschockierenden Kehrtwende‚Äú in dem Commonwealth-Land.Die nationale Maori-Gesundheitsorganisation Hapai Te Hauora forderte die neue Regierung auf, die Aufhebung der Gesetze zu √ľberdenken. Neuseeland gelte wegen seiner bahnbrechenden Bem√ľhungen bei der Eind√§mmung des Tabakkonsums international als Musterbeispiel, sagte Interims-Gesch√§ftsf√ľhrer Jason Alexander. ‚ÄěWir k√∂nnen nicht zulassen, dass unsere Schw√§chsten den Preis f√ľr Steuersenkungen zahlen, um die Reichsten unseres Landes zu befriedigen und ihre Taschen aufzuf√ľllen.‚Äú Die neuseel√§ndischen Ureinwohner haben eine h√∂here Raucherquote als der Rest der Bev√∂lkerung und leiden besonders h√§ufig unter tabakbedingten Krankheiten.Auch die neuseel√§ndische Asthma and Respiratory Foundation verurteilte die Ank√ľndigung. ‚ÄěDieser Schritt untergr√§bt nicht nur die Fortschritte, die wir als Land beim Schutz der Atemwegsgesundheit gemacht haben, sondern sorgt auch f√ľr eine gr√∂√üere Belastung unseres Gesundheitssystems‚Äú, teilte die Stiftung mit. Luxons National Party erkl√§rte, dass sie sich auch weiterhin f√ľr die Reduzierung der Raucherquoten einsetzen und alle anderen Regeln beibehalten wolle.