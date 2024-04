Außenminister Antonio Tajani heute in Bozen

Wahlkampfstart in Bozen

Außenminister Antonio Tajani am heutigen Samstagvormittag in der Südtiroler Landeshauptstadt eingetroffen. Seine Anreise hat er laut ersten Informationen im Zug absolviert.Um 9.30 Uhr wurde Tajani bei der Eröffnung des neuen Parteisitzes von Forza Italia an der Ecke Siegesplatz-Quireiner-Straße empfangen. An der Zeremonie nimmt auch der Forza-Italia-Beauftragten für Südtirol, Matteo Gazzini, teil. Auch Vizelandeshauptmann Marco Galateo von Fratelli d'Italia war vor Ort.Mit dem Termin des Außenministers in Bozen startet der Wahlkampf von Forza Italia für die Europawahl Anfang Juni. In zahlreichen Städten und Ortschaften in Italien sind heute rund 500 Stände der Partei aufgebaut.Zum Abkommen mit der SVP äußerte sich Tajani heute in Bozen nur verhalten. „Heute hat meine Partei Vorrang – deswegen bin ich hier. Die Gespräche mit der SVP werden bald weitergeführt. Wir haben die Verhandlungen mit mehreren Bürgermeistern und Bürgerlisten abgeschlossen, die mit uns gemeinsam um den Einzug in das Europaparlament kämpfen werden“, sagte der Außenminister vor Medienvertretern.Im Anschluss ist ein Rundgang am Samstagmarkt am Siegesplatz geplant, bevor der Minister gegen 13 Uhr wieder abreist.