Autonomie: Reformpapier soll in 6 Monaten bereitstehen

Foto: © Roberto Calderoli/Facebook

Seit Anfang Dezember verhandelt die SVP mit Fratelli d'Italia, Lega, La Civica und den Freiheitlichen über eine Regierungskoalition in Südtirol. Knackpunkt dabei ist unter anderem auch der Ausbau der Autonomie.Zu diesem Zweck hat sich eine SVP-Delegation mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, Daniel Alfreider, sowie Alessandro Urzì von Fratelli d'Italia heute in Rom mit Roberto Calderoli getroffen. Der Regionenminister sicherte dabei zu, dass der Entwurf eines Reformpapiers die Autonomie betreffend in den Ministerrat kommen soll.Zuerst soll eine Arbeitsgruppe aber das Reformpapier ausarbeiten. Dieses soll in einem halben Jahr fertiggestellt sein. Ziel ist es, die autonomen Kompetenzen für Südtirol, die im Laufe der Jahre verlorengegangen sind, wieder zurückzuholen.Inzwischen werden in Südtirol die Koalitionsverhandlungen mit den italienischen Rechtsparteien, der Civica und den Freiheitlichen fortgesetzt.Ein erstes Koalitionsprogramm könnte bereits vor Weihnachten stehen.