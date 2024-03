Autonomiestatut: Verhandlungen mit Rom starten bald

Verhandlungen sollen bis Juni abgeschlossen sein

Einvernehmensmechanismus vorgesehen

Man komme nicht umhin, durch eine generelle Reform des Autonomiestatuts die Standards der Gesetzgebung bezogen auf alle Kompetenzen, die S√ľdtirol hat, wiederherzustellen, meinte er dabei.Ministerpr√§sidentin Giorgia Meloni hatte bereits in ihrer Regierungserkl√§rung im Oktober 2022 eine diesbez√ľgliche Aussage getroffen und die Regierung in Rom hatte zugesichert, jene Autonomiestandards wiederherzustellen, die 1992 zur Streitbeendigungserkl√§rung durch die Republik √Ėsterreich gef√ľhrt haben.Auf Basis des Entwurfs eines Verfassungsgesetzes, den Kompatscher im Rahmen des Festivals ‚ÄěItalien der Regionen‚Äú in Turin, in seiner Funktion als Koordinator der Regionen und Provinzen mit Sonderstatut, Ministerpr√§sidentin Giorgia Meloni Anfang Oktober letzten Jahres in Mailand pers√∂nlich √ľberreicht hat, sollen nun die Verhandlungen beginnen und bis Juni abgeschlossen sein.Der Entwurf zielt darauf ab, im Verfassungsgesetzwege die vollen Gesetzgebungsspielr√§ume f√ľr die Zust√§ndigkeiten der autonomen Regionen und Provinzen (u.a. in den Bereichen √Ąmterordnung und Personal, Vergaberecht, Raumordnung, Jagd, Ortspolizei, Umweltschutz) wiederzuerlangen, die das Verfassungsgericht durch seine Rechtsprechungspraxis seit 2001 eingeschr√§nkt hat.Im Entwurf ist auch ein Einvernehmensmechanismus vorgesehen. Demnach w√§re k√ľnftig f√ľr √Ąnderungen des Autonomiestatuts statt einer blo√üen Stellungnahme des Regionalrates beziehungsweise Landtages deren Zustimmung notwendig. ‚ÄěSomit w√ľrden diese √Ąnderung die Autonomien zus√§tzlich sch√ľtzen und st√§rken‚Äú, erkl√§rt Kompatscher . Ziel der Verhandlungen sei ein Regierungsbeschluss zur Genehmigung dieses Verfassungsgesetzentwurfes.Anschlie√üend solle der Text dem Parlament in Rom zur Genehmigung vorgelegt werden. Gem√§√ü Vereinbarung muss auch die Mitteilung an die Republik √Ėsterreich √ľber die geplante √Ąnderung des Autonomiestatuts erfolgen. Zudem muss der Text dem Regionalrat und den beiden Landtagen in Bozen und Trient √ľbermittelt werden, damit diese innerhalb von 2 Monaten ihre Stellungnahme dazu abgeben.